Call of Duty serisi 400 milyon satış rakamını aştı

Activision, 2003 yılında piyasaya sürdüğü Call of Duty'nin bu güne kadar seri halinde 400 milyon satış miktarına ulaştığını duyurdu.

Serinin ilk oyunu 2003'te piyasaya sunulduğunda birçok oyuncu tarafından en sevilen oyun haline gelmişti. Seri 2005'ten bu yana her yıl düzenli olarak kendini yenileyerek sektördeki yerini hiçbir zaman kaybetmedi. Call of Duty: Black Ops Cold War ile birlikte ana seride toplam 17 oyuna ulaşıldı.

Aralarında en çok satan oyun ise 2019 yılında çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare. Satışları geçtiğimiz yılın Mayıs ayı itibarıyla 30 milyonun üzerindeydi. İkinci sırada 2011 yılında çıkış yapan Modern Warfare 3 yer alırken, üçüncü sırada ise Call of Duty: Black Ops bulunuyor. Bu iki oyununda 26 milyon civarında satış rakamına ulaştığı biliniyor.

Call of Duty, tüm zamanların en çok satan oyun serileri listesinde üçüncü sırada bulunuyor. Birinci sırada 680 milyon satış gerçekleştiren Mario bulunurken, ikinci sırada 495 milyon satış miktarıyla Tetris yer alıyor.

Call of Duty'nin yeni serisi bu sonbaharda geliyor ve İkinci Dünya Savaşı'na geri dönüyor.