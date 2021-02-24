Call of Duty'i gerçek hayata taşıdı! Kadın espor oyuncusu öldürüldü
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Call of Duty'i gerçek hayata taşıdı! Kadın espor oyuncusu öldürüldü

24.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:42
Call of Duty'i gerçek hayata taşıdı! Kadın espor oyuncusu öldürüldü

19 yaşındaki Brezilyalı profesyonel espor oyuncusu, bir başka Call of Duty oyuncusu tarafından canice öldürüldü. Profesyonel Call of Duty oyuncusunun ölüm anının da kayıt altına alındığı öğrenildi.

Call of Duty Mobil Espor oyuncusu olan Ingrid Oliveria Bueno Da Silva, oyunda "Sol" adıyla biliniyordu. Brezilyalı bir başka oyuncu tarafından öldürülen espor oyuncusunun cinayet anı katil tarafından kayıt altına alınarak WhatsApp üzerinden arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi. Katil zanlısı yürütülen soruşturma sonrası tutuklandı.

CALL OF DUTY'İ GERÇEK HAYATA TAŞIDI

Call of Duty espor büyümekte olan uluslararası bir spor, ancak hiçbir zaman diğer oyunlardan çok daha rakabetçi olmadı. Ne yazık ki, oyundaki olayları gerçek hayata taşıyarak, bir oyuncunun başka bir genç kadın oyuncuyu öldürmesi oyunlara bakış açısını da bir kez daha olumsuz etkiledi.

KATİL WHATSAPP GRUBUNDA VİDEOYU PAYLAŞTI

Ingrid Oliveria Bueno da Silva 19 yaşında bir Call of Duty espor oyuncusuydu, AKA "Flashlight" adlı diğer Call of Duty Mobile oyuncusu Guilherme Alves Costa ile internet üzerinden tanışmıştı. Costa'nın kurbanı öldürdüğünü itiraf etmesi ve bunu yapmak için "akıl sağlının tamamen uygun" olduğunu belirtmesi kan doldurdu. WhatsApp grubunda bir kadını öldürdüğünü söyledi ve filme çektiği videoyu paylaştı.

Call of Duty'nin başarılı kadın espor oyuncusu öldürüldü! Cinayet kayıt altına alındı

Olayı Portekiz'de önde gelen espor takımlarından olan Jaguares Esports sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ayrıca, Hristiyanlara karşı nefret mesajları bıraktı ve terörizme başını salladığı bir PDF gönderdi. Takımı olayın farkına vardıktan sonra gerekli önlemleri alarak uygun makamları bilgilendirdiğini ve tüm üyelerden videonun paylaşılmamasını istediğini duyurdu.

Brezilya'da, cinayetin cezası altı ile yirma yıl hapis cezasıdır. Costa'nın uzun bir cezaya çarptırılacağı tahmin ediliyor.

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