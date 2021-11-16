Call of Duty'de hile yapan oyuncular serinin tüm oyunlarından banlanacak

Call of Duty Vanguard betası geçen hafta başladı ve oyunun önümüzdeki hafta sonu tam lansmanından önce son oyun testini yaptırdı ve Call Of Duty Warzone'da donanım kimliği yasağı alan oyuncular Vanguard'ın beta sürümüne giriş yapamadığını Vanguard sunucularından yasaklandığına dair bir uyarı aldıklarını belirttiler.

Donanım veya hesap yasakları gibi geçerli bir yasağınız varsa Vanguard'ı oynayamayacağınız doğrulandı. Activision ve Raven Softwares son bir ay içinde hilecilere karşı yasakları ve korumaları arttırdı. Bu ilk dalganın ardından 100.000'den fazla hesabın Warzone'a girişi yasaklandı.

Activision, son zamanlarda hileler karşı önemlerini arttırmış durumda. Activision, hem Warzone hem de Vanguard için yeni bir hile önleme yazılımı kullanacağını açıkladı. COD oyunlarında yasaklanan oyuncuların diğer oyunlarda da yasaklanabileceğini söyledi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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