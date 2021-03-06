Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
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Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü

06.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:37
Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 62 yaşında ki yaşlı adam tuvalet bekçiliği yaptığı iş yerinde kap krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 62 yaşında ki yaşlı adam tuvalet bekçiliği yaptığı iş yerinde kap krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı orta mahalle, eski belediye İşhanı zemin katında tuvalet bekçiliği yapan Yaşar Aslan (62) saat 15.00 sıralarında fenalaşıp oturduğu sandalyeden düşerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'nın kalp krizi geçirerek, hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın oğlu Suat Aslan ise babasının başında gözyaşı döktü.

Polis ise olayla ilgili inceleme başlatırken, Aslan'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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