Çalıştığı otelde kalp krizi geçiren cankurtaran hayatını kaybetti

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde cankurtaran olarak çalışan bir kişi, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Belek Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde cankurtaran olarak çalışan Ali Ercan Yılgın(48), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yılgın'ın düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yılgın'ın kalp krizi geçirdiği belirledi. Bunun üzerine ambulansla hastaneye götürülen Yılgın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yılgın'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ANTALYA

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