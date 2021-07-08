Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?
Ücretsiz izin parası olarak da bilinen bu ödenek her ay bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı! İşkur nakdi ücret desteği Haziran ayı ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATIDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran'ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.