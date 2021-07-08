Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Ücretsiz izin parası olarak da bilinen bu ödenek her ay bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?