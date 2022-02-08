Çalışanlarının ödemelerini geciktiren kulüp başkanının takım paralarını NFT'ye harcadığı ortaya çıktı
- Güncelleme:
Counter Strike Global Offensive, Valorant ve League of Legends gibi birçok alanda mücadele eden Kuzey Amerikalı espor kulübü Noble Esports'un başkanı, çalışanlarının maaşını ödemek yerine NFT'lere milyonlarca dolar harcadığı anlaşıldı.
Amerikalı espor organizasyonu Noble Esports'un sosyal medya çalışanları, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Twitter hesaplarını dondurdu. Çalışanların yaptığı açıklamada ise başkanın kulüp paraları ile ödeme yapmak yerine milyonlarca dolar değerinde NFT'ler satın aldığı iddia edildi.
Maaşlarını alamayan Noble Esports'un sosyal medya çalışanlarının Twitter'dan yaptığı paylaşımda sözleşmelerinde söz verilen ödemeleri alana kadar çalışmayacaklarını dile getirdiler ve atılan tweet'ten birkaç saat sonra resmi Twitter hesaplarını dondurdular.
Noble'ın ortak yöneticilerinden Dan Goodman, son yaşananlardan sonra şirketle sözleşmesini bitirdiğini paylaştı. Veda mesajında, şirketten ayrılma nedeninin Noble Esports'un sahibi Kyle McDougal olduğunu açıkladı. Goodman, yaptığı açıklamada, McDoughal'ın Noble'ın parasını NFT'lere harcadığını ve bu nedenle çalışanlara ödeme yapmadığını iddia etti.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Twitter paylaşımı yapıldıktan bir süre sonra Noble Esports'un sahibi Kyle McDougal, Twitter hesabında yayınlanan ödenmeyen maaşlardan, bankaları sorumlu tutarak ödemelerin geç yapıldığını belirtti.