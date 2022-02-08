Çalışanlarının ödemelerini geciktiren kulüp başkanının takım paralarını NFT'ye harcadığı ortaya çıktı

Amerikalı espor organizasyonu Noble Esports'un sosyal medya çalışanları, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Twitter hesaplarını dondurdu. Çalışanların yaptığı açıklamada ise başkanın kulüp paraları ile ödeme yapmak yerine milyonlarca dolar değerinde NFT'ler satın aldığı iddia edildi.

ÖDEMELERİNİ ALANA KADAR İŞİ BIRAKTILAR

Maaşlarını alamayan Noble Esports'un sosyal medya çalışanlarının Twitter'dan yaptığı paylaşımda sözleşmelerinde söz verilen ödemeleri alana kadar çalışmayacaklarını dile getirdiler ve atılan tweet'ten birkaç saat sonra resmi Twitter hesaplarını dondurdular.

ÇALIŞAN MAAŞLARINI NFT'YE HARCADI

Noble'ın ortak yöneticilerinden Dan Goodman, son yaşananlardan sonra şirketle sözleşmesini bitirdiğini paylaştı. Veda mesajında, şirketten ayrılma nedeninin Noble Esports'un sahibi Kyle McDougal olduğunu açıkladı. Goodman, yaptığı açıklamada, McDoughal'ın Noble'ın parasını NFT'lere harcadığını ve bu nedenle çalışanlara ödeme yapmadığını iddia etti.

YAPILMAYAN ÖDEMELEREDEN BANKALARI SORUMLU TUTTU

Twitter paylaşımı yapıldıktan bir süre sonra Noble Esports'un sahibi Kyle McDougal, Twitter hesabında yayınlanan ödenmeyen maaşlardan, bankaları sorumlu tutarak ödemelerin geç yapıldığını belirtti.