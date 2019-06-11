Çalışanlar İçin Sağlıklı Kahvaltı Önerileri

Oysa bu koşuşturma içerisinde en çok dikkat etmemiz gereken şey sağlıklı bir kahvaltıdır. Uzmanlar düzenli kahvaltı edenlerin daha başarılı olduğunu, etmeyenlerde ise konsantrasyon bozukluğu ve dengesizlikler olabileceğini söylüyor.

Peki, gün boyu sürekli masa başında çalışanlar nasıl beslenmelidir? Çalışan insanlar gün de 8, haftada 40, yılda 2000 saatinin çoğunluğunu masa başında geçiriyor. Bu yüzden sağlıklı beslenmek diğer herkeste olduğu gibi çalışan insanlar için çok daha önemlidir.

Sabahları vücudun ve beynin deposu tamamen boştur. Gece boyunca hiçbir şey tüketilmediğinden yaklaşık 8-9 saatlik açlık ile kişi güne başlar. Kahvaltı edilmez ise öğle saatlerine kadar toplam süre 12–14 saat olabilir. Bu nedenle çalışanlar sinirli ve dikkatsiz olabilirler ayrıca işe odaklanmakta da güçlük çekebilirler. Çalışan kişinin zihninin açık ve üretkenliğinin tam olması gerekir. Bedenin ihtiyacı olan yakıt yok ise istenilen performansa ulaşılamaz. Bu yüzden özellikle çalışan insanların sabah kahvaltısı olmadan güne başlamamaları gerekir. Sabah glikoz kaynağı olarak karbonhidrat önemlidir ancak yanına protein desteği de unutulmamalıdır. Kahvaltıda karbonhidratla protein doğru bir karışımdır; kepek ya da çavdar ekmeğiyle süt ve süt ürünleri tercih edebilirsiniz. Kalsiyum (süt ürünlerinde, yeşil sebzelerde) ve magnezyum (kepek, çavdar, baklagiller) önemli anti-stres mineralleridir. B grubu vitaminleri sinir vitaminleri olarak adlandırılır. B vitaminleri kepek-çavdar ürünleri ve yeşil sebzelerde bulunur. Bu yüzden kahvaltıda yeşil sebze, peynir ve kepek ekmeği tüketmek çok önemlidir. Aksi takdirde uyku hali ve daha çabuk acıkma ile karşılaşılabilir.

Çalışan insanlar sabah temposundan dolayı evde kahvaltı hazırlamak yerine bir iki fincan kahve içmeyi tercih ederler. Kahve uyku sersemliğinizi gidermede yardımcı olabilir fakat fazlasıysa kalp çarpıntısına ve huzursuzluğa yol açar. Her sabah sağlıklı kahvaltı yerine kahvenin tüketilmesi vücuttaki bazı vitamin ve mineral emilimlerini bozar. Özellikle vücudumuzda ki vitaminler (A, C, E) hassas olduklarından dolayı kahvedeki kafeinden negatif etkilenirler. Bu yüzden sabahları kahve yerine bol bol su ve kahvaltıda su ihtiyacını karşılayacak besinler (domates ve salatalık) tüketilmelidir.

Sabahları her insan kan şekeri düşük bir şekilde kalkar bu yüzden kan şekerini dengelemek için kahvaltı da şekerli besinler de tüketmek ister. Özellikle çalışan insanlar yoğun iş temposundan önce kahvaltıda kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olacak ve uzun süre tok tutacak besinler tercih etmelidirler. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak olan kuru meyvelerin (kayısı gibi) kahvaltıda tüketilmesi metabolizma hızının yükselmesine ve vücut için gerekli enerjinin sağlanmasına yardımcı olur. Böylece gün içerisinde daha dinç, daha zinde bir vücuda kavuşarak, konsantrasyon bozukluğu, uyku, yorgunluk gibi problem engellenmiş olur.

Bunlara ek olarak, bir toplantı ya da önemli bir anlaşma için ikna edici bir konuşma yapılması gerekiyorsa özel gıdalar olumlu etki yapar. Sağlıklı kahvaltı ile beraber belirli gıdalarıda yiyerek hafızanızı, algılama yeteneğinizi ve dikkatinizi arttırabilirsiniz. Ceviz, fındık ve fıstık gibi gıdalarda bulunan Omega-3, insan psikolojisini etkileyen ve odaklanmayı sağlayan bir yağ asididir. Bir konuya odaklanmak için sağlıklı kahvaltı içerisinde ceviz, fındık veya fıstık tüketmek özellikle çalışan insanlar için çok daha faydalı olacaktır.

Sonuç olarak çalışan insanlar için sağlıklı kahvaltının önemi çok büyüktür. Eğer işe giderken sabah temposunda kahvaltı hazırlamaya üşeniyorsanız, kahvaltı aboneliği sizin için en iyi seçim olacaktır.

Kaynak: Bültenler