Çalışanının eski kocasıyla kavgasını önlemeye çalışırken bıçaklandı
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Çalışanının eski kocasıyla kavgasını önlemeye çalışırken bıçaklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalışanının eski eşiyle kavgasını önlemeye çalışırken bıçaklanan iş yeri sahibi ağır yaralandı.

23.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:18
Çalışanının eski kocasıyla kavgasını önlemeye çalışırken bıçaklandı

'in ilçesinde çalışanının eski eşiyle kavgasını önlemeye çalışırken bıçaklanan iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A. (41) bir süre önce boşandığı eşi S.A'nın Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İkili arasında henüz nedeni belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olaya müdahale eden iş yeri sahibi Halil Onay (35), ikiliyi ayırmaya çalıştığı sırada C.A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Çalışanları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

C.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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