Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
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Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

12.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:05
Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

ADANA'da çalıntı iki motosikletle 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edilen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ADANA'da çalıntı iki motosikletle 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edilen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin daha önce de Kozan ilçesine gittikleri ve burada da bir iş yerinin camını kırıp cep telefonu çaldıkları belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde iki gün içerisinde 3 kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti. Polis, 4 kişi oldukları ve motosikletle kapkaç yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin geçen hafta çalıntı bir motosikletle Kozan ilçesine gittiği ve burada bir iş yerinden çok sayıda cep telefonu çaldıklarını belirledi. Bir motosikleti daha çalarak Adana'ya geldikleri tespit edilen şüphelilerin, Mirati G. (20), Kürşat Tayyip F. (20), Y.Ş. (17) ve Y.E.C. (17) olduğu ve kentte kapkaç yaptıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin Kozan'da iş yerinin camını kırarak cep telefonlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, kapkaç olaylarının yaşandığı mahallede araştırma başlattı. 4 şüpheli, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda çalıntı motosikletlerle birlikte yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında kapkaçtan elde ettikleri düşünülen 900 lira ve cep telefonu çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerin, kapkaç yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
Çalıntı motosikletle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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