Çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı

Çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, çıkmaz sokağa girince polis ekiplerince yakalandı.

DÜZCE'de sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, çıkmaz sokağa girince polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana geldi. İrfan Karaca 81 DC 800 plakalı otomobilini park ettikten sonra anahtarı araç kontağı üzerinde unuttu. Daha sonra işlerini halletmek için otomobilin başından ayrıldı. Ömer Koca, otomobili çalarak Düzce şehir merkezine geldi. Burada uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istediler. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa giren hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanma, drift atma, trafiği tehlikeye sokma' gibi suçlardan 16 bin 50 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 


Çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı
Çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
Tokyo metrosunda asitli saldırı dehşeti: 2 yaralı
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç hayatını kaybetti! Yanında çok sayıda çakmak gazı tüpü bulundu
Zeytinlik alanda fenalaşarak düşen genç hayatını kaybetti! Yanında çok sayıda çakmak gazı tüpü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Merve Boluğur Burak Özçivit
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:48:34. #1.16#

title