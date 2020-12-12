Çalıntı araçla 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar
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Çalıntı araçla 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar

12.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:36

Adana'da çaldıkları otomobil ile polisin çevirmesine takılıp kaçan 3 kişi 30 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da çaldıkları otomobil ile polisin çevirmesine takılıp kaçan 3 kişi 30 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Zanlılar aracın çalıntı olmadığını iddia ederek polisten sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları nedeniyle kaçtıklarını ve pişman olduklarını söyledi.

İddiaya göre, Serkan T., Sezgin Z. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha öğlen saatlerinde 01 EBZ 35 plakalı otomobili çaldı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri her yerde aracı ararken araç akşam 21.00 saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu üzerindeki çevirmeye takıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi önce Yüreğir, ardından Seyhan son olarak da çevre yolundan Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77136 Sokağa kadar yaklaşık 30 kilometre kaçtı. En sonunda polis aracına çarparak duran şahıslar bu seferde koşarak kaçmaya başladı. Sezgin Z. saklandığı apartmanın bahçesinde, Serkan T. yaklaşık 400 metre sonra caddede, ismi öğrenilemeyen diğer kişi ise saklandığı parkta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan Sezgin Z. gazetecilerin, 'Polisten neden kaçtınız?' sorusuna, 'Polisten kaçmadık. Aracı da ben sürmüyordum. El frenini çekip durdurmak istedim' cevabını verirken Serkan T. ise aracın çalıntı olduğunu bilmediğini belirterek, "Yasak olduğu için kaçtım. Arabayı çalmakla da bir ilgim yok. Devletin malına da zarar verdik, pişmanım. Yasak olmasa ben kaçmazdım. O kaçan diğer kişinin de firar olduğunu şimdi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Ekipler 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. - ADANA

Çalıntı araçla 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar
Çalıntı araçla 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar
Çalıntı araçla 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar
Çalıntı araçla 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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