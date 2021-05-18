Çalıntı araçla 25 bin TL'lik hortum çalıp 150 TL'ye satmışlar
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Çalıntı araçla 25 bin TL'lik hortum çalıp 150 TL'ye satmışlar

Çalıntı araçla 25 bin TL'lik hortum çalıp 150 TL'ye satmışlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de çalıntı araçla 25 bin TL değerinde sulama hortumu çalan iki genç, jandarmanın titiz çalışması ile tuzağa düştü.

Denizli'de çalıntı araçla 25 bin TL değerinde sulama hortumu çalan iki genç, jandarmanın titiz çalışması ile tuzağa düştü. Tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri adreste jandarmaya yakalanan genç 25 bin TL'lik hortumları 150 TL'ye sattıklarını söyledi.

Olay, Çivril ilçesinde meydana geldi. Yassıhüyük Mahallesinde geçtiğimiz günlerde park halindeki aracı çalındığı ardından ise Gürppınar Mahallesindeki bir depoda bulunan sulama hortumlarının çalındığı tespit edildi. 2 hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemelerinin ardından 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların gece saatlerinde aracı çaldıkları daha sonra depoda bulunna yaklaşık 25 bin TL değerindeki 18 adet sulama hortumlarını çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçla Uşak'a gittikleri tespit edildi. Hırsızlık olayının şüphelilerinden 20 yaşındaki O.Y.'nin Uşak'ta G.A.'nın ise hırsızlık olayının gerçekleştiği Gürpınar mahallesinde yaşadığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hırsızlık şüphelilerinin depoda bulunan diğer hortumları da çalmak için gelecekleri öğrenildi. 2 şüpheli yine çaldıkları araçla hortumların bulunduğu depo önüne geldiği sırada jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri kısa sürede yakalanırken diğeri ise izini kaybettirdi. Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki sorgusunda her şeyi itiraf ederek 25 bin TL'lik hortumları 150 TL'ye sattıklarını söyledi. Y.O.'yu yakalamak için çalışma başlatılırken G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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