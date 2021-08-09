California tarihi büyüklükteki orman yangınıyla mücadele ediyor

Dixie yangını şu ana dek 200 bin hektarlık alanı yaktı ve söndürülmesinin haftalar sürebileceği belirtiliyor.

California'da itfaiye görevlileri, eyaletin kuzeyinde devam eden ve eyalet tarihinin en büyük ikinci yangını olan alevlerle mücadele etmeye devam ediyor.

Dixie Yangını şu ana dek tarihi Altına Hücum kasabası Greenville'i neredeyse tamamen yaktı ve yetkililer alevleri kontrol altına almanın haftalar sürebileceğini söylüyor.

Şu anda eyalette devam eden 11 büyük orman yangını var.

Görevliler sıcaklığın önümüzdeki günlerde 38 dereceyi bulabileceğini söylüyor.

Dixie Yangını 13 Temmuz'da başladı ve şu ana kadar yaklaşık 200 bin hektarlık bir alanı yaktı. Yetkililere göre alevler sadece yüzde 21'lik bir oranda kontrol altına alınabildi.

Yangının boyutlarının New York kentinin ikibuçuk katı bir alanda etkili olduğu belirtiliyor.

Şu ana dek dört kişi kaybolurken, binlere kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bazıları çadırlarda kalırken, Pumas Bölgesi'nin yüzde 39'una tahliye emri verildi.

California İtfaiyesi Sözcüsü Edwin Zuniga "Tecrübeli itfaiyecilerin bile görmediği bir yangın görüyoruz. Gerçekten daha önce görülmemiş günler yaşıyoruz" dedi.

Dixie Yangını ile şu anda 5 binden fazla itfaiyeci mücadele ediyor.

Yangın geçen Çarşamba Greenville'i tahrip ettikten sonra, beş kilometre güneybatıdaki küçük Crescent Mills kasabasını tehdit ediyor.

Yetkililer, düşük nem oranlarının bölgeyi hızla ilerleyen yangın tehdidine açık bıraktığını söylüyor.