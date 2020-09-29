California'da yangınlar bitmiyor
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California'da yangınlar bitmiyor

29.09.2020 04:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 04:44

California eyaletinde devam eden 20'nin üzerinde doğal yangına 28 Eylül tarihi itibari ile iki yeni yangın daha eklendi.

California eyaletinde devam eden 20'nin üzerinde doğal yangına 28 Eylül tarihi itibari ile iki yeni yangın daha eklendi.

California'nın genelinde yangınlara karşı kırmızı bayrak uyarısı aktif edilirken Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada "Hava durumu yangın açısından Kuzey ve Güney California bölgelerinde endişe verici" dedi. ABD Orman Servisi ise devam eden yangınların dokuz ulusal ormanı etkilediğini açıklayarak yangın tehlikesi ile birçok yere girişleri kapattı.

Napa Vadisi bölgesinde başlayan yangın bölgede yaşayan binlerce kişinin tahliyesine sebep olurken büyük bir hızla 44 kilometre alana yayıldı. Bölgede sayıları tespit edilememiş adette ev ve iş yerinin yanmasına sebep olan yangın ile ilgili olarak bilgi veren Sonoma Bölgesi yetkilileri yangında can kaybı yaşanmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Sonoma Şerifi Mark Essick yaptığı açıklamada "unutmayın bu yangın başlayalı 24 saatten az oldu ve kendini gösterdi ki çok hızlı ilerliyor ve tahmin edilemez" dedi.

Califronia'da halen 26 doğal yangın devam ediyor.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı - CalFire yaptığı açıklamada halen 26 büyük yangının devam ettiğini ve bunların birçoğunda yangınların kontrol altına alınma oranının yüzde 50'nin altında olduğunu açıkladı.

20 Eyaletten itfaiye ekiplerinin desteği ile sürdürülen yangın söndürme çalışmalarında devam eden hava sıcaklıkları ve yüksek rüzgarlar çalışmaları zorlaştırıyor.

CalFire'dan alınan bilgiye göre 2020 yılında yangın sezonunun başlamasından bu yana çıkan 8 bin 136 yangında 26 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 630 bina hasar gördü ve 15 bin kilometre kare alan yandı. - CALİFORNİA

California'da yangınlar bitmiyor
California'da yangınlar bitmiyor
California'da yangınlar bitmiyor
California'da yangınlar bitmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN TUNA PALABIYIKOĞLU

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