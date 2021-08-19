Çaldıran Termal Kayak Merkezi'nin yolu asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran Termal Kayak Merkezi'nin yolunu asfaltlayarak daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran Termal Kayak Merkezi'nin yolunu asfaltlayarak daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin kış turizmine önemli katkı sağlayan Çaldıran Termal Kayak Merkezi'nin 2,4 kilometrelik yolu asfaltlandı.

Kent merkezine 111 kilometre mesafedeki Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 391 rakımlı kayak merkezinde asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışması da bitirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmaları takip eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yolun tamamlanarak hizmete açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yolun daha önce çamur olmasının ziyaretçiler için sıkıntıya neden olduğunu aktaran Ensari, "Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla yolumuz asfaltlandı. Bizlerin talebine karşılık verdiler. İnşallah bu sene kayak merkezimize rahat bir ulaşım sağlanacak." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise asfalt sezonunu en verimli değerlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bölgenin kış turizminin canlanması adına çalışmaların devam edeceğini belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Kent genelinde yaz turizmi olduğu gibi kış turizminin de canlanması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemlerde Gevaş ilçemiz Abalı Kayak Tesisimizin yolunu tamamlamıştık. Bu sene de kış gelmeden Çaldıran Kayak Merkezimizin yolunu yenileyerek gelen misafirlerimize güzel bir ortam oluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu