Çaldıran'da yol çalışmaları
19.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:06
Van'ın Çaldıran ilçesinde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarının ardından sokaklara parke taşı döşeyeceklerini söyledi.
İlçenin hizmetlerle sürekli geliştiğini belirten Ensari, "Yeni yapılarla birlikte yeni yolların yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Ekiplerimiz, gerekli çalışmaların ardından yeni yollar açarak stabilize yol yapım çalışmalarına başladı. Stabilize çalışmaları tamamlanan yollarımızı baharın gelmesiyle kilitli parke taşlarıyla süsleyeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat ve güzel ulaşım sağlamalarına katkı sunmayı planlıyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya