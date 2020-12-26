Çaldıran'da çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi

Çaldıran ilçesinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarının vatandaşlar için tehlike arz ettiğini söyledi.

Vatandaşların çatılardaki buz sarkıtlarına dikkat etmesini isteyen Ensari, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın ulaşımlarında sorun yaşamamaları için karla mücadele ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Ekiplerimiz, kaldırım ve caddelerde biriken karları, yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizliyor. Yollardaki buzlanmaya karşı ekiplerimiz sürekli tuzlama çalışması yaparak trafik akışının düzenli akmasına katkı sunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya