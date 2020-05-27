Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, pandemiden dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere Çaldıranlı yazar ve şairin kitaplarını hediye etti.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, pandemiden dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere Çaldıranlı yazar ve şairin kitaplarını hediye etti.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberindeki şair ve yazar Davut Mortaş ile pandemiden dolayı evlerinde geçici süreliğine kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençleri ziyaret etti. Onların sorun ve taleplerini dinleyen Ensari, "Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde 65 yaş ve üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı gençlerimiz geçici süreliğine evlerinde kalıyorlar. Ancak zaman zaman büyüklerimizi ve gençlerimizi ziyaret ediyoruz, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Büyüklerimiz ve gençlerimiz asla yalnız değiller. İlçemizin yetiştirmiş olduğu şair ve yazar Davut Mortaş kardeşimle birlikte kırsal mahallelerimizdeki büyüklerimizi ve gençlerimizi ziyaret ettik. Şair ve yazar Davut Mortaş'ın yazmış olduğu şiir kitabını büyüklerimize ve gençlerimize dağıttık. Boş zamanlarında Çaldıranlı bir kardeşimizin yazmış olduğu şiir kitabını okuyarak zamanlarını geçirmiş olacaklar. İlçemizin yetiştirmiş olduğu bir yazar ve şairin kitabının gençler tarafından okunması, gelecek nesillerimize güzel bir örnek olabileceği düşüncesindeyim. Büyüklerimizin ve gençlerimizin yalnızlığını paylaşmak ve mutluluklarına ortak olabilmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Çaldıranlı Davut Mortaş ise Başkan Ensari ile birlikte evlerinde geçici süreliğine kalmak zorunda olanları ziyaret etmenin onurunu yaşadığını belirterek, "Büyüklerimiz ve gençlerimiz boş zamanlarında yazdığım şiir kitabıyla vakitlerini geçirecekler. Benim için apayrı bir mutluluk kaynağıdır. Yıllar sonra ilçeme yazdığım kitapla dönmemin onurunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yağbasan Mahalle Muhtarı Ramazan Bahçeci de, Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın bizimle olması mutluluk vericidir. Bu zor süreçte şair ve yazarımızın yazdığı kitabı büyüklerimize ve gençlerimize dağıttığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA