Çaldıran Belediye Başkanı Ensari muhtarlarla bir araya geldi

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak yatırımları görüştü.

Muhtarların talep ve önerileri ile mahallelerde yaşanan sorunları dinleyen Ensari, muhtarlarla periyodik olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toplantılarla diyaloğu güçlü tutarak vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırdıklarını anlatan Ensari, şöyle konuştu:

"Geleceğin Çaldıran'ını inşa ederken muhtarlardan ciddi destek alıyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek hem mahallemizdeki hem de belediyemizdeki çalışmalarla ilgili kendileriyle istişare ediyoruz. Hizmetlerimizi anlatarak yeni yatırımlarımız hakkında bilgiler verdik. Muhtarlarımızın taleplerini birebir öğrenme fırsatına ulaştık. Çok şükür bunun bereketini de hizmetlerimizde yaşıyoruz. Çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışından ödün vermeden, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak verip, hizmetlerimizdeki kalite standardını bu anlayış doğrultusunda yükseltiyoruz. Muhtarlarımızı her zaman en önemli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak görmeye ve onların tecrübeleri, deneyimlerinden her zaman faydalanarak ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz."

Muhtarlar da bu tür toplantılarla belediye ile aralarındaki uyum ve koordinasyonun daha da geliştiğini belirterek, Ensari'ye teşekkür etti.