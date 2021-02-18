Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar (2)

3'Ü DE TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan ve çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya geldiklerinde yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki işlemleri tamamlandı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan ve çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya geldiklerinde yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki işlemleri tamamlandı. M.A. ve Ş.G. ile suça sürüklenen çocuk S.T. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU