Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar (2)
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Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar (2)

18.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:53
Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar (2)

3'Ü DE TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan ve çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya geldiklerinde yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki işlemleri tamamlandı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan ve çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya geldiklerinde yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki işlemleri tamamlandı. M.A. ve Ş.G. ile suça sürüklenen çocuk S.T. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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