Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi

Kocaeli'de birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bir mağaradan heykel çalan S.G., heykeli tanıtmak için video çekerek bazı kişilere mesaj olarak gönderdi. Videoyu ele geçiren jandarma ekipleri, videoyu çeken hırsızı ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu çevresinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan heykel çalındığını belirledi.

"TAŞI DIŞARI BEN ÇIKARDIM"

Jandarma, S.G.'nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi. S.G.'nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, "Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış" diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi.

HEYKEL MÜZEDE

Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı. Heykel ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN