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ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da polisten kaçarken çaldığı otomobille elektrik direğine çarpan Eyüp D. ile yanındaki arkadaşları Enes K. ve Kemal K. yakalandı.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - KARAMAN'da polisten kaçarken çaldığı otomobille elektrik direğine çarpan Eyüp D. ile yanındaki arkadaşları Enes K. ve Kemal K. yakalandı. Şüphelilerden Enes D. tutuklandı.

Olay, pazartesi gecesi Beyazkent Mahallesi 1031. Sokak'ta meydana geldi. Selçuk A., evinin önüne park ettiği 42 BZ 103 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken, çalınan aracın plakası da plaka tanıma sistemine (PTS) girildi. Ekipler, aracın Bucakkışla köyü yolundan çıktığını ve bir süre sonra yeniden aynı yoldan kente girdiğini tespit etti.

Bölgede çalışma yapan polis, otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, İmaret Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Mehmet Ziya Çelebi Caddesi'ne geldiğinde sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından polis, otomobili kullanan Eyüp D. ve yanındaki Kemal K. ile Enes K.'yi gözaltına aldı

Enes K. ile Kemal K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobili kullanan Eyüp D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

ÇALDIĞI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

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