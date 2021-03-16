Çal-Baklançakırlar'da su kesintisi olacak
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Çal-Baklançakırlar'da su kesintisi olacak

16.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:56
Çal-Baklançakırlar'da su kesintisi olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 17 Mart 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesinin Baklançakırlar Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 17 Mart 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesinin Baklançakırlar Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi'nde içme suyu deposundaki bakım ve temizlik çalışması nedeniyle su kesintisi olacağı açıklandı. Bu kapsamda yapılan yazılı açıklamada, "17 Mart 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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