Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı
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Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı

Şanlıurfa'da, park halindeki otomobilin içinde çakmakla oynayan çocuklar, otomobilin alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki başka bir otomobile de sıçradı. Araçlardan biri tamamen yanarken, diğeri kısmen zarar gördü.

27.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:57

Şanlıurfa'da çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki otomobilin içinde çakmakla oynayan çocuklar, otomobilin alev almasına neden oldu. Otomobilden son anda çıkan çocuklar durumu yakınlarına haber verdi.

Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı

ARAÇLARDAN BİRİ TAMAMEN YANDI, DİĞERİ KISMEN ZARAR GÖRDÜ

Evden çıkan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki başka bir otomobile de sıçradı. İtfaiyenin müdahale ettiği araçlardan biri tamamen yanarken diğer araç ise kısmen zarar gördü. Araçların Ersan Ç. ile Alişan K.'ya ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı
Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
FAKO: Haberin resmine bakınca arac uzayda sandim
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