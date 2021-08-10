Çakır ve Güder'den Battalgazi Devlet Hastanesi'ne inceleme

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden 300 yataklı devlet hastanesindeki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden 300 yataklı devlet hastanesindeki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çakır ve Güder, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile kaba inşası tamamlanan 300 yataklı devlet hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yere verilen Çakır, Battalgazi Devlet Hastanesi'nin çok nitelikli bir hastane olduğunu belirtti.

Hastanenin 300 yataklı olarak ihale edildiğini ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Çakır, "36 tane yoğun bakım ünitesi, diyaliz ve yanık üniteleri, kadın doğum odalarının olması gibi durumlarla toplamda 363 yatak sayısının olduğunu görüyoruz. Donanım ve nitelik olarak sadece bir bölge hastanesi değil, bir il hastanesi büyüklüğünde. Sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sağlık alanında da 1 milyar 450 milyonun üzerindeki yatırımlarımız oldu ve bu rakam daha da yukarıya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Çakır, hastanedeki çalışmaların yüzde 85'inin tamamlandığını ve 1-2 aylık zaman içerisinde Sağlık İl Müdürlüğü'ne binanın teslim edileceğine dikkati çekti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de 2019'un ilk aylarında hastanenin temelinin atıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yapılan yatırımlarla Malatya sağlık alanında bölgenin merkezi ve parlayan yıldızı haline gelecek. Özelikle şunu ifade etmek isterim, AK Parti söz verdiyse sözünün arkasında durur. Vatandaşlarımızda bunu bildiği ve bizlere güvendiği için Battalgazi'de rekor oyla göreve getirildik. Hamdolsun bugün hastanemiz bitme aşamasına gelmiş durumda. Şu anda çalışmaların yüzde 85'i tamamlanmış durumda. Hastanemizin kaba inşaatı bitmiş, ince işçilikleri ise devam ediyor. O çalışmalarda birkaç aya tamamlanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş