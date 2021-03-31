Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın 34 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

İstanbul'da çakarlı araç kullanıp trafikte kendisine yol vermediği iddiasıyla sürücü Dadaş Aras'ı bıçaklayan Muhammet Enes Uysal'ın davasında sona gelindi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan Güngör, "Minibüsün çakarları vardı. Ben ilk etapta polis arabası zannettim. Sanığın Aras'ı bıçakladığını gördüm, yaralıyı alıp hastaneye götürdüm" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcısı mütalaasını açıkladı.

34 YIL AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının alıkoyulması' ve 'Hakaret' suçlarından 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanığın son savunması için ertelendi.

Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:09:08. #1.14#
title