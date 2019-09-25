Bodrum'da düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı

25.09.2019 08:36

Muğla ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi gece saatlerinde, sağanak yağışa maruz kaldı. Bölgede etkili olan şimşekler ve düşen yıldırımları geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi için yapılan uyarının ardından Aydın'ın Didim ilçesi ve Söke Ovası ile Muğla'da Güllük Körfezi'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

AŞIRI YAĞIŞLAR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Bodrum yarımadasından kuş uçuşu yaklaşık 50-60 kilometre mesafede, Ege Denizi üzerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar ise geceyi aydınlattı. Sağanak sırasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA