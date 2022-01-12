Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 4 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 4 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 4 konusu nedir, Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ''Harita'' ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Derya Şensoy, Hande Katipoğlu, Timur Acar

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016

Vizyon Tarihi: 25 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: Ali Tanrıverdi, Murat Şeker

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