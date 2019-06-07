Cahit Zarifoğlu'nun 32. ölüm yıl dönümü! Cahit Zarifoğlu kimdir?

Bir dönem pilotluk ile ilgilenen usta kalem Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 1987 yılında hayatını kaybetti. 32'nci ölüm yıl dönümünde Cahit Zarifoğlu şiirleri ve hayatı haberimizde.

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Ünlü şair Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da dünyaya gelse de aslen Kahramanmaraşlıdır. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamladı. Zarifoğlu, Rasim Özdenören ve Necip Fazıl Kısakürek'in tavsiyesi üzerine Berat hanımla evlendi ve 4 çocuk sahibidir.

PİLOTLUK EĞİTİMİ ALDI

1967 yılında otostopla Avrupa'nın belli başlı ülkelerini gezmiştir. Lise yıllarında güreş sporuna da ilgi duyan Zarifoğlu, pilotluğa merak saldı. İç kulağındaki bir rahatsızlığı nedeni ile pilotluğa kabul edilmedi. Edebiyata lise yıllarında şiir ve kompozisyonlar yazarak başlayan Cahit Zarifoğlu, lise yıllarında okul dergisi "Hamle"de şiirlerini yayınladı. Maraş'ta öğretmenlik yaptığı sırada 1961 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat'ı bölümünde öğrenim görürken maddi imkansızlıktan dolayı muhtelif gazetelerde sayfa sekreterliği yaptı.

MAVERA DERGİSİNDE YAZDI

Şiirlerini Papirüs, Yeni Dergi, Türk Dili ve Soyut gibi edebiyat dergilerinde yayımlayan Zarifoğlu, eserlerini "İşaret çocukları" adlı kitapta toplar. "Yedi Güzel Adam", "Menziller", ''Korku ve Yakarış'' kitapları ile eserlerini yayınlamaya devam etti. Sezai Karakoç'un kurduğu Diriliş Dergisi'nde şiirlerini yayınladı. Nuri Pakdil ve arkadaşlarının yayın yaptığı edebiyat dergisinde yazmaya başladı. 1976'dan itibaren, ''Mavera'' dergisinde şiirleri, hikayeleri, senaryoları ve günlükleri yayınlandı.

Zarifoğlu, pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de 47 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.