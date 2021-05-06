Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında?

Aşkı- ı Memnu, Savaşçı, Kuruluş Osman gibi tanıdık dizilerde rol alan Çağrı Şensoy, devam eden projesi Kuruluş Osman'da, Cerkutay karakterini canlandırıyor. Hayatı ve kariyeri merak edilen Çağrı Şensoy hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aşkı- ı Memnu, Savaşçı, Kuruluş Osman gibi tanıdık dizilerde rol alan Çağrı Şensoy, devam eden projesiKuruluş Osman'da, Cerkutay karakterini canlandırıyor. Hayatı ve kariyeri merak edilen Çağrı Şensoy hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi. Daha önce pekçok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

Savaşçı dizisinde de diziye yeni katılan Beni Affet'in Bahar'ı olan Gaye Turgut Evin'in canlandırdığı Çiğdem Teğmen'i çıldırtan bir karakter olan Kürşat Teğmen seyirciden oyunculuğu ile tam not alacak bir oyuncudur.

Film

2013 Meddah

Dizi

2008 Ölüm Çiçekleri Çentik Duvar

2010 Çakıl Taşları Doğan

2011 Mazi Kalbimde Yaradır Necati

2014 Günahkar Gökhan

2014 Aşkın Kanunu Ali

2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Deli Hüseyin Paşa

2017 Savaşçı Kürşat Teğmen

2020 Kuruluş: Osman Cerkutay

ÇAĞRI ŞENSOY KAÇ YAŞINDA?

Çağrı Şensoy, 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.