Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında?

Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Aşkı- ı Memnu, Savaşçı, Kuruluş Osman gibi tanıdık dizilerde rol alan Çağrı Şensoy, devam eden projesi Kuruluş Osman'da, Cerkutay karakterini canlandırıyor. Hayatı ve kariyeri merak edilen Çağrı Şensoy hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aşkı- ı Memnu, Savaşçı, Kuruluş Osman gibi tanıdık dizilerde rol alan Çağrı Şensoy, devam eden projesiKuruluş Osman'da, Cerkutay karakterini canlandırıyor. Hayatı ve kariyeri merak edilen Çağrı Şensoy hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında?

Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi. Daha önce pekçok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

Savaşçı dizisinde de diziye yeni katılan Beni Affet'in Bahar'ı olan Gaye Turgut Evin'in canlandırdığı Çiğdem Teğmen'i çıldırtan bir karakter olan Kürşat Teğmen seyirciden oyunculuğu ile tam not alacak bir oyuncudur.

Film

  • 2013 Meddah

Dizi

  • 2008 Ölüm Çiçekleri Çentik Duvar
  • 2010 Çakıl Taşları Doğan
  • 2011 Mazi Kalbimde Yaradır Necati
  • 2014 Günahkar Gökhan
  • 2014 Aşkın Kanunu Ali
  • 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Deli Hüseyin Paşa
  • 2017 Savaşçı Kürşat Teğmen
  • 2020 Kuruluş: Osman Cerkutay

ÇAĞRI ŞENSOY KAÇ YAŞINDA?

Çağrı Şensoy, 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.

Savaşçı dizisinde istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibi yeni planlarını uygulamaya başladı
Savaşçı dizisinde istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibi yeni planlarını uygulamaya başladı
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Diego Gomes Salih Uçan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 00:56:07. #1.15#

title