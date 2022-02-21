İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polis ikna çabalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Acil olarak olaya müdahale eden ekipler, şahsı ikna çabalarını sürdürüyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
Diğer yandan hem şahsa hem de vatandaşlara zarar gelmemesini isteyen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Etraftaki vatandaşların da intihar girişimi nedeniyle panik dolu anlar yaşadığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa