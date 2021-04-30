Çağlayan Adliyesi'nde sessizlik hakim
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Çağlayan Adliyesi'nde sessizlik hakim

Çağlayan Adliyesi'nde sessizlik hakim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMEN/ , Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmayla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı boş kaldı.

Ahmet YEŞİLMEN/ , Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmayla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği adliyede, tam kapanmanın ilk günü sessizlik hakim oldu.

HSK, ERTELEME TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTUHSK Genel Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.


Çağlayan Adliyesi'nde sessizlik hakim
Çağlayan Adliyesi'nde sessizlik hakim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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