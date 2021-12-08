Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul Serdar diziden çıktı mı?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu olan Teşkilat dizisinin 26. yeni bölümünden yayınlanan fragman sonrası Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul Serdar diziden çıktı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Fragmanında MİT ajanı Serdar, kaçırıldığı dönemde Yıldırım tarafından uygulanan beyin kontrolü yöntemiyle bir emir alıyor.
Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul Serdar diziden çıktı mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Ekibe ve ülkesine zarar vermek istemeyen Serdar ise başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor. Oyunculuğuyla beğeni toplayan ve dikkat çeken Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.
MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.
Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise Serdar'ın yaşadıkları gündeme gelecek. Karakteriyle sevilen Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'ın yeni bölümünde diziye veda edip etmeyeceği belli olacak.
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