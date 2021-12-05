Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Teşkilat Serdar kimdir?
TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Çağlar Ertuğrul'dur. Peki, Çağlar Ertuğrul kimdir?
TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Çağlar Ertuğrul'dur. Peki, dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Teşkilat Serdar kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Çağlar Ertuğrul hakkında merak edilenler haberimizde!
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'deKarşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu.2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.
13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin başrolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.
35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.
2012 Dağ - Çavuş Oğuz Çağlar
2014 Panzehir- Kağan Dağdeviren
2015 Bana Masal Anlatma - Haşmet
2016 Dağ II - Üsteğmen Oğuz Çağlar
2017 Biz size döneriz - Akın Yılmaz
2018 Ailecek Şaşkınız - Onay
2018 Yanımda Kal-
2019 Kızım Gibi Kokuyorsun - İbrahim
2012-2014 Benim İçin Üzülme - Sinan Avcıoğlu
2014 Beyaz Karanfil- Başar Korkmaz
2014 Boynu Bükükler- Galoş Ersen
2014 Kurt Seyit ve Şura- Yusuf
2014 Medcezir- Inanç Pars
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız Egemen
2019-2020 Afili Aşk- Kerem Yiğiter
2021 Teşkilat- Serdar
Romeo ve Juliet
Yobaz
Kaos Teorileri
Leş
2018 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
2019 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Sinema oyuncusu
MGD 24. Altın Objektif Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu
2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu
TEŞKİLAT ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 doğumlu ve 34 yaşındadır.
TEŞKİLAT SERDAR KİMDİR?
Çağlar Ertuğrul, şu anda yer aldığı proje olan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine can veriyor.
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