Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
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Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı

20 yaş altı çocuklara koyulan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Çağla Şıkel, iki küçük çocuğuyla çiçek almaya gitti. Kendisini savunan Şıkel, "Sadece çiçekçi için çıktık başka bir yere gitmiyoruz" dedi.

Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
13.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:06

Şimdilerde FOX TV'de program yapan manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün 10 yaşındaki ve 8 yaşındaki oğullarıyla bir çiçekçide görüntülendi. 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Şıkel'ın açıklaması da şaşırttı.

OĞLUNU GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Koronavirüs salgınından dolayı 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan manken, çocukları Uzay ve Kuzey'i alarak dışarı çıktı. Büyük oğlu Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğlu Uzay ile çiçek satın aldı. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan ve oğlunu gizlemeye çalışan Şıkel, "Merhaba arkadaşlar, sadece çiçek almak için dışarı çıktım" dedi.

Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı

"ANNEANNELERİNE GÖRMEK İÇİN ÇIKTILAR"

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarı çıkarmasını soran muhabirlere yanıt veren manken, "Sadece çiçekçi için çıktık, başka bir yere gitmiyoruz" demesi de şaşırttı. Pazar gününe denk gelen ve sokağa çıkma yasağı olan 10 Mayıs'ta kutlanan 'Anneler Günü'nü sadece uzaktan kutladığını belirten Şıkel, "Tabii ki yasak olduğu için uzaktan kutladık, şimdi de çiçek götüreceğiz. Ancak çocuklar yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler" dedi.

ALTUĞ'UN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Yaşanan salgın için her zaman dikkatli olunması gerektiğini belirten ve mümkün olduğunda dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunan mankenin, yasağı delerek çocuklarını dışarı çıkarması kafaları karıştırdı. Bu fotoğraftan sonra çocuklarının babası olan Emre Altuğ'un nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı

Kaynak: Snob Magazin

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