Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası

Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülenen Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise ile ilişkilerini geçen haftalarda noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberleri yalanladı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim" dedi.

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

BERABER SOHBET EDERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çiftin ilk görüntüsü de ortaya çıkmış ve ikili Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülenmişti.

"HAYATIMDA BİRİ OLURSA SÖYLERİM"

Aşk iddiaların ardından Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü manken Çağla Şıkel, haberleri yalanladı. Ünlü manken hikayesinden yaptığı paylaşımda "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" dedi.