Çağla İle Yeni Bir Gün neden yok? Çağla İle Yeni Bir Gün programı neden yayınlanmadı? Çağla Şikel koronavire mi yakalandı?

FOX Tv Çağla İle Yeni Bir Gün programını sunan Çağla Şikel'in programı bugün neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla İle Yeni Bir Gün programı neden yayınlanmıyor?

FOX TvÇağla İle Yeni Bir Gün programını sunan Çağla Şikel'in programı bugün neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla İle Yeni Bir Gün programı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI NEDEN YOK?

Koronavirüs testi yaptıran Çağla Şikel'in temaslı geçmişinden dolayı test yaptırdığı ve programa çıkamayacağı,banttan yayın yapacağı öğrenildi.

ÇAĞLA ŞİKEL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Negatif test sonucunu paylaşan ünlü sunucu, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız." ifadelerine yer verdi.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979), Türk oyuncu, sunucu ve manken. Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.Berna adında bir ablası vardır. Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

FİLMLERİ

Görgüsüzler (Sultan) (2008)

Cennet Mahallesi (Sultan) (2004-2007)

Avrupa Yakası (Melek)

Zehirli Çiçek

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