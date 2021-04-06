Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle! FOX canlı yayın izle! FOX yayı akışı! 6 Nisan Salı Çağla ile Yeni Bir Gün kesintisiz canlı izle!

"Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün" sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınacak, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. Alanında uzman doktor ve estetisyenlerle gerçekleştirilecek sohbetlerle, kadınların sağlık ve güzellik konularında merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak. Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle! FOX canlı izle!

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek. Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle! FOX canlı izle! 6 Nisan Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle!

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NE ZAMAN?

Hafta İçi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, saat 11.00'da ekranlarda. 582. bölümü ile Çağla ile Yeni Bir Gün FOX ekranlarında.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI YAYIN İZLE