ÇAĞLA DEMİR YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çağla Demir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu, "Sırf bir projenin içinde olmak yada sadece ekranlarda olmak için gelen teklifleri kabul eden biri değilim. İşte bu yüzden de bu süreç biraz uzuyor. Gerçekten gelen proje içime sinmeli ki bende içinde yer alayım. Zaten yaşadığımız süreç ve zorluklar ortada... Gelen teklifler var fakat gerçekten içime sinen bir proje henüz olmadı" açıklamasında bulundu. Saçını kısaltan ve yeni haliyle ilk defa görüntülenen Demir'in ayrıca makyajsız, doğal güzelliği göz kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin