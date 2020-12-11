ÇAĞLA DEMİR YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇAĞLA DEMİR YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

11.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:14
ÇAĞLA DEMİR YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir ekranda olmayan Çağla Demir, yemi imajıyla ilk kez görüntülendi. Saçını kısaltan oyuncu, makyajsız, doğal güzelliğiyle dikkat çekti

Çağla Demir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu, "Sırf bir projenin içinde olmak yada sadece ekranlarda olmak için gelen teklifleri kabul eden biri değilim. İşte bu yüzden de bu süreç biraz uzuyor. Gerçekten gelen proje içime sinmeli ki bende içinde yer alayım. Zaten yaşadığımız süreç ve zorluklar ortada... Gelen teklifler var fakat gerçekten içime sinen bir proje henüz olmadı" açıklamasında bulundu. Saçını kısaltan ve yeni haliyle ilk defa görüntülenen Demir'in ayrıca makyajsız, doğal güzelliği göz kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...
Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...
Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf
Demet Özdemir'den dikkat çeken itiraf
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Başak Dizer Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇAĞLA DEMİR YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:17:52. #1.14#
title