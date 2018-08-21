Çağatay Ulusoy'la Komşu Olan Aras Bulut İynemli, 10 Bin Lira Kira Ödediği Eve 150 Bin TL Harcama Yaptı

Şehir hayatından sıkılarak ormanlık yerlere taşınan ünlüler kervanına oyuncu Aras Bulut İynemli de katıldı. İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.

KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2,5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen Aras Bulut İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'İçerde' dizisinde başrolü paylaşmışlardı.