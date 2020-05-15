Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
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Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Kariyerine internet üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle devam eden Çağatay Ulusoy, uzun bir süre sonra TRT'de yayınlanacak bir Osmanlı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

15.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:48

Uzun bir süredir televizyon projelerinde yer almayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ekranlara geri dönme kararı aldı. Oyuncu, TRT ekranlarında yayınlanacak bir Osmanlı dizisinde başrol oynayacak.

SAKAL BIRAKMAYA BAŞLADI

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatacak dizide başrol oynayacak olan Ulusoy, 2 ay sonra başlayacak çekimler için sakal bırakmaya başladı. Dizi TRT'nin Diriliş Ertuğrul'dan sonra çektiği dev prodüksiyonlu yeni proje olacak. Dizide başka hangi oyuncuların rol alacağı ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
CEZA: Hayat ince bir çizgi, narin bir çalgıdır.
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GÜRKAN: Yakışır kardeşime arkandayiz seviliyorsun
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SAGO KAF KEF: değerli başarılı yakışıklı bir oyuncu başarılarının devamını dilerim
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