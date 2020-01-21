Çağatay Ulusoy asker oldu! İşte askerden ilk karesi
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Çağatay Ulusoy asker oldu! İşte askerden ilk karesi

Son olarak 'Hakan: Muhafız' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, vatani görevini yapmak üzere dün Ankara Mamak'taki birliğine teslim oldu

21.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:41
Çağatay Ulusoy asker oldu! İşte askerden ilk karesi

Son dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken 'un askerdeki ilk karesi ortaya çıktı.

Kamuflaj giyip objektiflere poz veren ünlü oyuncu görüntüsüyle sevenlerinden tam not aldı.

Ulusoy, 21 gün askerlik yapacak.

Kaynak: Snob Magazin

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