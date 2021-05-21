Çağatay Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İletişim Başkan yardımcısı Çağatay Özdemir geliyor. Peki, Çağatay Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.