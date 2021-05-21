Çağatay Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi!
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Çağatay Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi!

Çağatay Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İletişim Başkan yardımcısı Çağatay Özdemir geliyor. Peki, Çağatay Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İletişim Başkan yardımcısı Çağatay Özdemir'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Çağatay Özdemir kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar yazımızda.

ÇAĞATAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Çağatay Özdemir, İletişim Başkan Yardımcısı'dır. Çağatay Özdemir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yardımcısı olarak atandı.

Çağatay Özdemir üniversite lisans eğitimini 2010 senesinde Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır ve aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Çağatay Özdemir 2013 senesinde Saint Joseph Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi görevinde bulunmuştur.

Ardından Türkiye'ye dönen Çağatay Özdemir Marmara Üniversitesi'nde Orta Doğu Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde doktoraya başladı. Buradan 2018 senesinde mezun olmuştur.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Çağatay Özdemir'in Twitter'da 15 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@cagatayozdemirr" adresinden ulaşabilirsiniz.

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Çağatay Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Özdemir'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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