Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.
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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.

Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile adını duyuran Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Sokak ortasında bağırarak olay çıkaran Akman, daha sona Uslu'yu darbetti. Akman polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi..

Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile adını duyuran Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı.

Sokak ortasında bağırarak olay çıkaran Akman, daha sona Uslu'yu darbetti. Akman polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.
Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.
Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.
Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırdı! Darp görüntüleri ortaya çıktı. - Haberler Magazin
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