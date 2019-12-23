Caddebostan sahilinin bazı kesimleri yosunla kaplandı
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Caddebostan sahilinin bazı kesimleri yosunla kaplandı

Şiddetli lodos nedeniyle Caddebostan sahil yolunun bazı kesimleri yosunla kaplandı.

23.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32
Caddebostan sahilinin bazı kesimleri yosunla kaplandı

Şiddetli lodos nedeniyle sahil yolunun bazı kesimleri yosunla kaplandı.

saatlerinde etkisini artıran lodosla birlikte dalgaların taşıdığı yosun Cemil Topuzlu Caddesi boyunca yürüyüş yollarını kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği deniz atığı toplama araçlarıyla yolları temizliyor.

Bu arada Caddebostan'daki bir kafeyi su bastığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek su tahliyesi gerçekleştirdi. İş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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