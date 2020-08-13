Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak
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Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince kaldırım ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.

Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak
13.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:05

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince kaldırım ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.

Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Birol Şahin'de ilçe genelinde de yeni çalışmalar için ön ziyaretler gerçekleştiriyor. İlçe'nin Merkez Mahallesi'ne bağlı Gazi Caddesi üzerinde yapılan incelemeler sonrasında Belediye Başkanı Birol Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin: " İlçemizin dört bir yanında yenileme çalışması yapıyoruz. Bazı bölgelerimizde alt yapı çalışmalarımızı yaptık. Bazı bölgelerde ise üst yapı çalışmalarımızı yaptık. İlçemizin dört bir yanında ön ziyaretler gerçekleştiriyorum. Merkez Mahallesi'nde de bir çok noktada düzenleme çalışmaları yaptık. Gazi Caddesi üzerinde kaldırım bulunmuyor. Burada güzel bir çalışma yapacağız. Hem vatandaşlarımız cadde üzerinde rahat yürüyebilecekleri bir kaldırım yapacağız hem de cadde üzerinde ağaçlandırma yapacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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