"C Planı": Kıbrıs sorununun çözümüne yeni bir soluk

Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerine yeniden başlamak üzere "Plan A (federasyon), Plan B (iki devletli çözüm veya konfederasyon) önerilerine alternatif olarak iki saygın uzman tarafından C Planı gündeme getirildi. Plan, yeni yayımlanan bir raporla da çerçevesini ortaya koydu.

KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Ahmet Sözen, C Planı'nı hazırlayan iki uzmandan biri. Kendisi Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Ayrıca, cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 2015 yılındaki seçim kampanyası sırasında Vizyon Grubu'nda yer alıyordu. Euronews.com'da Görüntüle