Buzullar oluşmayınca kutup ayıları yiyecek bulmak için köylere indi

07.12.2019 07:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 07:13

Rusya'nın kuzeyindeki köylere kutup ayıları girdi. Çevre uzmanları ve köy sakinleri 50'den fazla kutup ayısının üzerinde yaşadığı bölgedeki buzulların incelmesi nedeniyle yiyecek bulmak için köylerin sınırına geldiğini aktarıyor.



Dünya Vahşi Yaşam Fonu'nun Rusya şubesinden yapılan açıklamada bu gibi vakalara iklim krizinin neden olduğu belirtildi. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar nedeniyle kıyı bölgelerde artık yeni buzul kütlelerinin oluşmadığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle