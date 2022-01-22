Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Güncel

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu.

ERZİNCAN (İHA) - Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

ERZİNCAN - Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çağlayan'ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldu.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, "Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel" dedi.

Öte yandan, buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Çağlayan, Erzincan, Güncel, Haber

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